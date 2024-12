Si l’émo­tion était intense lors du match d’ex­hi­bi­tion à Buenos Aires entre Juan Martin Del Potro et Novak Djokovic, qui corres­pon­dait aux adieux de l’Argentin au tennis, les deux joueurs ont aussi fait le spectacle.

Le roi des imita­tions a notam­ment fait son retour lorsque Del Potro a demandé à Djokovic d’imiter sa « cible » préférée : Rafael Nadal.

