Mercredi, Rafael Nadal parta­geait les premières images de son grand retour à l’en­traî­ne­ment, quatre mois après son opéra­tion du psoas et presque dix mois après son dernier match sur le circuit.

Ce samedi, une nouvelle vidéo est sortie depuis Majorque et elle devrait ravir tous les fans de l’Espagnol.

L’homme aux 22 titres du Grand Chelem se déplace laté­ra­le­ment et envoie déjà quelques « pralines ».

just a little present for you all ❤️‍🩹 pic.twitter.com/HRfFt6V0c6