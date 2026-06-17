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La poignée de main entre Mensik et Mannarino fait parler

Par
Baptiste Mulatier
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Après une nouvelle tournée sur terre battue cauche­mar­desque, conclue par huit défaites en autant de matchs, Adrian Mannarino retrouve, comme souvent, son meilleur niveau sur gazon.

Demi‐finaliste la semaine dernière à l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas, le Français a signé une perfor­mance de choix mardi au premier tour du Queen’s en élimi­nant Jakub Mensik, récent demi‐finaliste de Roland‐Garros et 16e joueur mondial, au terme d’un combat de 2h40 : 5–7, 7–6(2), 7–6(5).

Si ce succès du vétéran trico­lore, qui fêtera bientôt ses 38 ans, a été salué par les obser­va­teurs et les suppor­ters, un autre détail a égale­ment retenu l’attention : la poignée de main entre les deux joueurs à l’issue de la rencontre.

Mensik a adressé à Mannarino une poignée de main parti­cu­liè­re­ment appuyée, un geste qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

A noter qu’Adrian Mannarino affron­tera Arthur Fery (140e mondial) en huitièmes de finale.

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 11:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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