Après une nouvelle tournée sur terre battue cauchemardesque, conclue par huit défaites en autant de matchs, Adrian Mannarino retrouve, comme souvent, son meilleur niveau sur gazon.
Demi‐finaliste la semaine dernière à l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas, le Français a signé une performance de choix mardi au premier tour du Queen’s en éliminant Jakub Mensik, récent demi‐finaliste de Roland‐Garros et 16e joueur mondial, au terme d’un combat de 2h40 : 5–7, 7–6(2), 7–6(5).
Si ce succès du vétéran tricolore, qui fêtera bientôt ses 38 ans, a été salué par les observateurs et les supporters, un autre détail a également retenu l’attention : la poignée de main entre les deux joueurs à l’issue de la rencontre.
Mensik a adressé à Mannarino une poignée de main particulièrement appuyée, un geste qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.
La poignée de main ??? Mensik voulait le découper mdrrr https://t.co/xxSh0tfQAK— Ray (@Raypeaa) June 16, 2026
A noter qu’Adrian Mannarino affrontera Arthur Fery (140e mondial) en huitièmes de finale.
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 11:28