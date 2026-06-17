Après une nouvelle tournée sur terre battue cauche­mar­desque, conclue par huit défaites en autant de matchs, Adrian Mannarino retrouve, comme souvent, son meilleur niveau sur gazon.

Demi‐finaliste la semaine dernière à l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas, le Français a signé une perfor­mance de choix mardi au premier tour du Queen’s en élimi­nant Jakub Mensik, récent demi‐finaliste de Roland‐Garros et 16e joueur mondial, au terme d’un combat de 2h40 : 5–7, 7–6(2), 7–6(5).

Si ce succès du vétéran trico­lore, qui fêtera bientôt ses 38 ans, a été salué par les obser­va­teurs et les suppor­ters, un autre détail a égale­ment retenu l’attention : la poignée de main entre les deux joueurs à l’issue de la rencontre.

Mensik a adressé à Mannarino une poignée de main parti­cu­liè­re­ment appuyée, un geste qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

La poignée de main ??? Mensik voulait le découper mdrrr https://t.co/xxSh0tfQAK — Ray (@Raypeaa) June 16, 2026

A noter qu’Adrian Mannarino affron­tera Arthur Fery (140e mondial) en huitièmes de finale.