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La poignée de main glaciale de Serena Williams…

Par
Laurent Trupiano
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Le retour de Serena Williams était très attendu depuis son annonce, il y a un mois. L’Américaine retrou­vait le court central de Wimbledon ce mardi en début de soirée pour affronter la jeune Australienne Maya Joint.

Peu en vue cette saison, Joint semblait à la portée de Serena, qui n’a pour­tant pas démé­rité. Après un combat en trois manches, l’an­cienne numéro 1 mondiale s’est fina­le­ment inclinée 3–6, 7–6, 3–6.

Le plus surpre­nant reste toute­fois son atti­tude à l’issue de la rencontre. Si Serena nous a parfois habi­tués à mal digérer certaines défaites, sa poignée de main parti­cu­liè­re­ment froide et sa déci­sion de ne pas se présenter en confé­rence de presse d’après‐match a laissé les obser­va­teurs perplexes.

Une réac­tion éton­nante de la part de la cham­pionne aux 23 titres du Grand Chelem, qui n’avait pour­tant rien à prouver tant sa légende est déjà écrite. 

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 09:53

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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