Le retour de Serena Williams était très attendu depuis son annonce, il y a un mois. L’Américaine retrouvait le court central de Wimbledon ce mardi en début de soirée pour affronter la jeune Australienne Maya Joint.
Peu en vue cette saison, Joint semblait à la portée de Serena, qui n’a pourtant pas démérité. Après un combat en trois manches, l’ancienne numéro 1 mondiale s’est finalement inclinée 3–6, 7–6, 3–6.
Le plus surprenant reste toutefois son attitude à l’issue de la rencontre. Si Serena nous a parfois habitués à mal digérer certaines défaites, sa poignée de main particulièrement froide et sa décision de ne pas se présenter en conférence de presse d’après‐match a laissé les observateurs perplexes.
Une réaction étonnante de la part de la championne aux 23 titres du Grand Chelem, qui n’avait pourtant rien à prouver tant sa légende est déjà écrite.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 09:53