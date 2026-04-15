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La poignée de main glaciale entre deux joueurs du top 60 après un ace à la cuillère sur balle de match !

Par
Baptiste Mulatier
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« C’est incroyable. Je n’avais jamais vu ça », s’est exclamé le commen­ta­teur de Tennis TV.

En huitièmes de finale de l’ATP 500 de Barcelone face à Tomas Martin Etcheverry (29e mondial), le Portugais Nuno Borges (52e) a conclu la rencontre de manière tota­le­ment inat­tendue : sur sa balle de match dans le tie‐break du deuxième set, il a tenté un service à la cuillère… et réussi un ace pour sceller sa victoire (6−3, 7–6[4]).

Stupéfait, l’Argentin n’en croyait pas ses yeux et a offert une poignée de main parti­cu­liè­re­ment froide à son adver­saire, tandis que Borges a reçu quelques sifflets du public.

Sur les le réseau social X, le jour­na­liste José Morgado a apporté une préci­sion :
« Borges semblait blessé en fin de match, ce qui pour­rait expli­quer cette balle de match. C’est quand même incroyable. Reste à voir s’il sera en mesure de disputer son quart de finale… »

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 15:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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