« C’est incroyable. Je n’avais jamais vu ça », s’est exclamé le commen­ta­teur de Tennis TV.

En huitièmes de finale de l’ATP 500 de Barcelone face à Tomas Martin Etcheverry (29e mondial), le Portugais Nuno Borges (52e) a conclu la rencontre de manière tota­le­ment inat­tendue : sur sa balle de match dans le tie‐break du deuxième set, il a tenté un service à la cuillère… et réussi un ace pour sceller sa victoire (6−3, 7–6[4]).

Stupéfait, l’Argentin n’en croyait pas ses yeux et a offert une poignée de main parti­cu­liè­re­ment froide à son adver­saire, tandis que Borges a reçu quelques sifflets du public.

Rhoooo ! Borges qui ose le service à la cuillère sur balle de match, et qui se trans­forme en ace !

Etcheverry l’avait mauvaise. https://t.co/XC54QZpug9 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 15, 2026

Sur les le réseau social X, le jour­na­liste José Morgado a apporté une préci­sion :

« Borges semblait blessé en fin de match, ce qui pour­rait expli­quer cette balle de match. C’est quand même incroyable. Reste à voir s’il sera en mesure de disputer son quart de finale… »