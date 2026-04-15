« C’est incroyable. Je n’avais jamais vu ça », s’est exclamé le commentateur de Tennis TV.
En huitièmes de finale de l’ATP 500 de Barcelone face à Tomas Martin Etcheverry (29e mondial), le Portugais Nuno Borges (52e) a conclu la rencontre de manière totalement inattendue : sur sa balle de match dans le tie‐break du deuxième set, il a tenté un service à la cuillère… et réussi un ace pour sceller sa victoire (6−3, 7–6[4]).
Stupéfait, l’Argentin n’en croyait pas ses yeux et a offert une poignée de main particulièrement froide à son adversaire, tandis que Borges a reçu quelques sifflets du public.
Rhoooo ! Borges qui ose le service à la cuillère sur balle de match, et qui se transforme en ace !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 15, 2026
Etcheverry l’avait mauvaise. https://t.co/XC54QZpug9
Sur les le réseau social X, le journaliste José Morgado a apporté une précision :
« Borges semblait blessé en fin de match, ce qui pourrait expliquer cette balle de match. C’est quand même incroyable. Reste à voir s’il sera en mesure de disputer son quart de finale… »
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 15:03