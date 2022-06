Casper Ruud et Holger Rune n’ont pas relevé la tempé­ra­ture porte d’Auteuil. Leur combat nordique, achevé en pleine nuit pari­sienne, s’est en effet soldé par une poignée de main parti­cu­liè­re­ment fraîche.

Déçu et frustré, Rune ne s’est pas éter­nisé en regar­dant à peine son adver­saire. Ce dernier, très fair‐play tout au long de la partie, a semblé surpris par le compor­te­ment du Danois de 19 ans.

Le contraste était saisis­sant toute au long de la partie avec d’un côté, la séré­nité et le calme de Ruud, vain­queur de ce duel, et de l’autre la fougue et l’im­pul­si­vité de Rune. Si ce dernier a tout le temps d’ap­prendre, il n’échappe pas aux critiques depuis la fin du match.