Naomi Osaka fait déci­dé­ment beau­coup parler d’elle lors de cet Open d’Australie 2026.

Après une entrée sur la Rod Laver Arena aussi spec­ta­cu­laire que contro­versée en début de semaine, la quadruple lauréate en Grand Chelem a franchi deux tours du tournoi, non sans provo­quer la colère de son adver­saire du jour, Sorana Cirstea.

Battue en trois sets par la Japonaise (6−3, 4–6, 6–2), la joueuse roumaine a conclu la rencontre par une poignée de main parti­cu­liè­re­ment froide après la balle de match. En cause : l’attitude d’Osaka, qui aurait lancé à plusieurs reprises des « Come on » appuyés avant les deuxièmes services de son adversaire.

Une expli­ca­tion de texte a eu lieu entre les deux femmes au filet.

Naomi Osaka and Sorana Cirstea had some words at the net after their match at the Australian Open.



👀👀👀👀 pic.twitter.com/pB1qyNoUAR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026

Naomi Osaka pour­suit néan­moins son parcours et affron­tera la quali­fiée austra­lienne Maddison Inglis (168e mondiale) pour une place en huitièmes de finale.