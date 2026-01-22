AccueilVidéosLa poignée de main très tendue entre Naomi Osaka et Sorana Cirstea...
La poignée de main très tendue entre Naomi Osaka et Sorana Cirstea après la victoire de la Japonaise

Par Baptiste Mulatier

Naomi Osaka fait déci­dé­ment beau­coup parler d’elle lors de cet Open d’Australie 2026. 

Après une entrée sur la Rod Laver Arena aussi spec­ta­cu­laire que contro­versée en début de semaine, la quadruple lauréate en Grand Chelem a franchi deux tours du tournoi, non sans provo­quer la colère de son adver­saire du jour, Sorana Cirstea.

Battue en trois sets par la Japonaise (6−3, 4–6, 6–2), la joueuse roumaine a conclu la rencontre par une poignée de main parti­cu­liè­re­ment froide après la balle de match. En cause : l’attitude d’Osaka, qui aurait lancé à plusieurs reprises des « Come on » appuyés avant les deuxièmes services de son adversaire.

Une expli­ca­tion de texte a eu lieu entre les deux femmes au filet. 

Naomi Osaka pour­suit néan­moins son parcours et affron­tera la quali­fiée austra­lienne Maddison Inglis (168e mondiale) pour une place en huitièmes de finale.

Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 11:29

