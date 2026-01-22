Naomi Osaka fait décidément beaucoup parler d’elle lors de cet Open d’Australie 2026.
Après une entrée sur la Rod Laver Arena aussi spectaculaire que controversée en début de semaine, la quadruple lauréate en Grand Chelem a franchi deux tours du tournoi, non sans provoquer la colère de son adversaire du jour, Sorana Cirstea.
Battue en trois sets par la Japonaise (6−3, 4–6, 6–2), la joueuse roumaine a conclu la rencontre par une poignée de main particulièrement froide après la balle de match. En cause : l’attitude d’Osaka, qui aurait lancé à plusieurs reprises des « Come on » appuyés avant les deuxièmes services de son adversaire.
Une explication de texte a eu lieu entre les deux femmes au filet.
Naomi Osaka and Sorana Cirstea had some words at the net after their match at the Australian Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026
Naomi Osaka poursuit néanmoins son parcours et affrontera la qualifiée australienne Maddison Inglis (168e mondiale) pour une place en huitièmes de finale.
