It’s over ! Et ce n’est pas trop tôt tant cer­tains joueurs n’ont pas vécu la même qua­ran­taine que les autres. Entre ceux en qua­ran­taine stricte suite à un cas contact où les « pri­vi­lé­giés » d’Adélaïde, ils sont désor­mais tous libres de se dépla­cer où ils le veulent. Pour mar­quer le coup, le compte Twitter de Roland Garros a déci­dé de com­pi­ler plu­sieurs vidéos des joueurs après leur sor­tie. Et comme vous pou­vez l’i­ma­gi­ner, la bonne humeur était à l’ordre du jour.