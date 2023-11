Daniil Medvedev a fait le voyage à Turin avec sa petite famille et notam­ment sa fille, âgée d’un peu plus d’un an, au coeur de l’une des vidéos les plus mignonnes de l’année sur le circuit.

Alors qu’elle se bala­dait tran­quille­ment dans les couloirs du Masters, elle a aperçu son papa sur un poster.

Et sa réac­tion est tout simple­ment adorable.

La figlia di Medvedev un po’ confusa dopo aver visto un poster del papà 😭😭😭pic.twitter.com/hFm89WO9Si — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) November 11, 2023

Pour rappel, Medvedev fera son entrée en lice lundi contre son ami Andrey Rublev, qui est juste­ment le parrain de sa fille.