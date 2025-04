S’il est courant de voir des joueurs ne pas réaliser immé­dia­te­ment que le match est terminé, il est plus rare d’en voir un rega­gner sa chaise après avoir remporté une balle de match.

Après deux heures de lutte face à Jan‐Lennard Struff au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas, tout juste vain­queur, est pour­tant retourné s’asseoir, pensant n’avoir accompli qu’un simple break.

Didn’t even realize he won 😂@steftsitsipas deli­vers a 3–6 6–4 6–3 come­back against Struff !#MMOpen pic.twitter.com/RIdfapm8K9