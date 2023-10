Le Français Giovanni Mpetshi Perricard (20 ans et 226e), tombeur du 64e mondial au premier tour à Anvers, n’est pas le seul joueur à avoir remporté son premier match sur le circuit prin­cipal ce mardi.

Shintaro Mochizuki, 20 ans égale­ment et 215e mondial, a battu chez lui à Tokyo le 31e mondial Tomas Martin Etcheverry en deux sets : 6–4, 7–6(5), en 2h03 de jeu.

Vainqueur de Wimbledon 2019 chez les juniors, le Japonais avait enchaîné avant ce match 16 défaites au premier tour sur le circuit ATP.

Son émotion à la fin du match en disait long sur son immense soulagement.

Wholesome moment 🥹



Mochizuki emotional after picking up first ever tour level win on home soil ! 🇯🇵#KinoshitaGroupJapanOpen pic.twitter.com/zxTBzcxWIH