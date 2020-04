La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Souvenez-vous. Lors du deuxième tour du Rolex Paris Masters en 2015, Benoit Paire affronte Gilles Simon. L’Avignonnais, qui s’inclinera 6-4, 4-6, 6-1, a surtout réussi l’une des plus belles volées amorties des dernières années. Le ralenti est tout aussi somptueux. Et on ne s’en lasse pas…