Battu par son compa­triote Grégoire Barrere ce jeudi après‐midi en huitièmes de finale du Challenger de Rennes (6)7(2), 4–6), Evan Furness n’a pas mis un pied devant l’autre.

Si la boutade est certes facile et presque obli­ga­toire, on a quand même eu mal pour Evan lors­qu’au moment de sa présen­ta­tion pour entrer sur le court central rennais, le 218e mondial, aveuglé par quelques secondes d’obs­cu­rité, a loupé le chemin et s’est litté­ra­le­ment pris le mur.

Evan Furness vous le confirme, avec Grégoire Barrere, c’est un mur qui attend Peter Gojowczyk… 😅@FurnessEvan @GregBarrere #OBR2022 pic.twitter.com/dLz5f86n23 — Open Blot Rennes (@OpenBlotRennes) September 16, 2022

Heureusement, rien de grave pour le natif de Pontivy qui a même esquissé un léger sourire en fin de vidéo après cette drôle de mésaventure.