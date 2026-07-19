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La très bonne nouvelle pour Carlos Alcaraz bientôt de retour !

Par
Antoine Touchard
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Carlos Alcaraz n’a plus disputé le moindre match depuis le tournoi de Barcelone. Touché au poignet, l’Espagnol a choisi de ne pas préci­piter son retour afin d’éviter toute rechute.

Comme le montrent les images publiées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le numéro 3 mondial reprend progres­si­ve­ment l’en­traî­ne­ment et semble monter en inten­sité. Un retour à la compé­ti­tion dans les prochaines semaines reste espéré, même si aucun calen­drier n’a encore été confirmé.

Présent au Fanatics Fest, où il a notam­ment retrouvé Novak Djokovic, Alcaraz est apparu sans attelle au poignet, une image que l’on n’avait plus vue depuis un certain temps. Un signe encou­ra­geant lais­sant penser que sa conva­les­cence se déroule dans le bon sens ?

On croise les doigt pour le voir disputer la tournée améri­caine même si cela parait très proche…

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 09:14

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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