Carlos Alcaraz n’a plus disputé le moindre match depuis le tournoi de Barcelone. Touché au poignet, l’Espagnol a choisi de ne pas précipiter son retour afin d’éviter toute rechute.
Comme le montrent les images publiées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le numéro 3 mondial reprend progressivement l’entraînement et semble monter en intensité. Un retour à la compétition dans les prochaines semaines reste espéré, même si aucun calendrier n’a encore été confirmé.
Présent au Fanatics Fest, où il a notamment retrouvé Novak Djokovic, Alcaraz est apparu sans attelle au poignet, une image que l’on n’avait plus vue depuis un certain temps. Un signe encourageant laissant penser que sa convalescence se déroule dans le bon sens ?
On croise les doigt pour le voir disputer la tournée américaine même si cela parait très proche…
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 09:14