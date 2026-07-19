Carlos Alcaraz n’a plus disputé le moindre match depuis le tournoi de Barcelone. Touché au poignet, l’Espagnol a choisi de ne pas préci­piter son retour afin d’éviter toute rechute.

Comme le montrent les images publiées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le numéro 3 mondial reprend progres­si­ve­ment l’en­traî­ne­ment et semble monter en inten­sité. Un retour à la compé­ti­tion dans les prochaines semaines reste espéré, même si aucun calen­drier n’a encore été confirmé.

Présent au Fanatics Fest, où il a notam­ment retrouvé Novak Djokovic, Alcaraz est apparu sans attelle au poignet, une image que l’on n’avait plus vue depuis un certain temps. Un signe encou­ra­geant lais­sant penser que sa conva­les­cence se déroule dans le bon sens ?

beau­tiful man with a healed wrist 😍 pic.twitter.com/B5oH8CZi4Z — #CARL1TOS (@lovecaraz) July 19, 2026

On croise les doigt pour le voir disputer la tournée améri­caine même si cela parait très proche…