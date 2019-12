La célèbre émission Tout le sport sur France 3 a décidé de s’intéresser aux joueurs qui n’arrivent pas à vivre du tennis et de leur passion. Ils ont suivi le Tricolore Quentin Gueydan, âgé de 25 ans, et qui pointe au 1931e rang mondial en simple. Freiné par des blessures, le Rennais se donne encore un an pour tenter de rejoindre le Top 300. En attendant, vous pouvez plonger dans son quotidien, loin des millions des stars de la petite balle jaune.

🎾 Loin des millionnaires du circuit ATP, découvrez ces tennismen professionnels qui ont du mal à vivre de leur sport #TLS pic.twitter.com/tqZ7ut0E9p — France tv sport (@francetvsport) December 16, 2019