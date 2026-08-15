Thanasi Kokkinakis ne voit déci­dé­ment pas le bout du tunnel.

Plombé par bles­sures ces dernières années et déjà contraint à l’abandon à Montréal au début du mois, l’Australien a une nouvelle fois été rattrapé par son physique à Cincinnati. Opposé à Nuno Borges (47e mondial) au premier tour du Masters 1000, Kokkinakis s’est sévè­re­ment tordu la cheville dans le jeu décisif du troi­sième set.

Malgré la douleur, le joueur de 30 ans a disputé le dernier point de la rencontre, quasi­ment inca­pable de se déplacer. Il s’est fina­le­ment incliné après plus de trois heures de combat : 5–7, 7–6(3), 7–6(4).

Battle royale 👉 battle of attri­tion 😔



Borges defeats Kokkinakis in a third‐set tiebreak and the crowd appre­ciates both warriors at #CincyTennis 🙌 pic.twitter.com/XY8abGbcUi — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2026

Un nouveau coup dur pour Kokkinakis, désor­mais 440e mondial, qui utili­sait son clas­se­ment protégé pour disputer le tournoi de Cincinnati.