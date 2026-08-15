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La vilaine bles­sure de Thanasi Kokkinakis, vrai­ment maudit…

Par
Baptiste Mulatier
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Thanasi Kokkinakis ne voit déci­dé­ment pas le bout du tunnel.

Plombé par bles­sures ces dernières années et déjà contraint à l’abandon à Montréal au début du mois, l’Australien a une nouvelle fois été rattrapé par son physique à Cincinnati. Opposé à Nuno Borges (47e mondial) au premier tour du Masters 1000, Kokkinakis s’est sévè­re­ment tordu la cheville dans le jeu décisif du troi­sième set.

Malgré la douleur, le joueur de 30 ans a disputé le dernier point de la rencontre, quasi­ment inca­pable de se déplacer. Il s’est fina­le­ment incliné après plus de trois heures de combat : 5–7, 7–6(3), 7–6(4).

Un nouveau coup dur pour Kokkinakis, désor­mais 440e mondial, qui utili­sait son clas­se­ment protégé pour disputer le tournoi de Cincinnati.

Publié le samedi 15 août 2026 à 12:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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