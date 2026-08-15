Thanasi Kokkinakis ne voit décidément pas le bout du tunnel.
Plombé par blessures ces dernières années et déjà contraint à l’abandon à Montréal au début du mois, l’Australien a une nouvelle fois été rattrapé par son physique à Cincinnati. Opposé à Nuno Borges (47e mondial) au premier tour du Masters 1000, Kokkinakis s’est sévèrement tordu la cheville dans le jeu décisif du troisième set.
Malgré la douleur, le joueur de 30 ans a disputé le dernier point de la rencontre, quasiment incapable de se déplacer. Il s’est finalement incliné après plus de trois heures de combat : 5–7, 7–6(3), 7–6(4).
Battle royale 👉 battle of attrition 😔— Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2026
Borges defeats Kokkinakis in a third‐set tiebreak and the crowd appreciates both warriors at #CincyTennis 🙌 pic.twitter.com/XY8abGbcUi
Un nouveau coup dur pour Kokkinakis, désormais 440e mondial, qui utilisait son classement protégé pour disputer le tournoi de Cincinnati.
Publié le samedi 15 août 2026 à 12:20