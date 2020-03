Si Taro Daniel a beaucoup fait parler de lui depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus en proposant notamment de jouer Roland-Garros et l’US Open au meilleur des trois manches, le Japonais a publié une vidéo où il réalise une volée totalement improbable avec comme commentaire : « Votre dose quotidienne d’astuces pour embobiner votre adversaire. » A vous de la tenter quand on pourra reprendre les raquettes.

Your daily dose of tricks to bamboozle your opponent. 相手騙しのトリック。 pic.twitter.com/z87WXZLT3U

— ダニエル太郎/Taro Daniel (@tarodaniel93) March 21, 2020