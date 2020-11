Lors ce Masters, Rafael Nadal confirme pour les plus sceptiques qu’il sait tout faire et qu’il a tous les coups dans sa raquette. Hier, face à Tsistipas, cela a été de temps en temps une démonstration de l’idée du jeu « complet, varié, ou sur chaque coup, le joueur a une intention. Et puis, il y a aussi eu quelques points fabuleux. On en a retenu un, cette volée croisée smash de rêver, digne de Guillermo Vilas, un régal pour les yeux et surtout un timing incroyable. Merci Rafa…