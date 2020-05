La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Avant d’aborder Roland-Garros en 2007, Novak Djokovic est déjà sixième mondial, mais il n’a pas toujours pas atteint une demi-finale de Grand Chelem. C’est du côté de la Porte d’Auteuil cette année-là qu’il va y parvenir. Mais son parcours a bien failli être stoppé dès le troisième tour sur le court Suzanne Lenglen. Olivier Patience, alors 129e mondial, réalise sans doute le meilleur match de sa vie et s’incline seulement en cinq manches après avoir avoir mené deux sets à un (7-6(2), 2-6, 3-6, 7-6(4), 6-3). Une rencontre où le Tricolore a réussi cette volée rétro magique. Même le Serbe a applaudi.