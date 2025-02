Francisco et Juan Manuel Cerundolo se souvien­dront sans doute à vie de cette partie très spécial pour toute la famille.

Les deux frères, respec­ti­ve­ment 28 et 139e mondiaux, s’af­fron­taient pour la première fois sur le circuit prin­cipal chez eux, en Argentine, en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Buenos Aires.

Après la victoire en deux sets (6−2, 6–3) de l’aîné, Francisco (28e mondial), les deux hommes se sont serrés dans les bras. Avec le sourire des deux côtés.

A cele­bra­tion of family success.@FranCerundolo defeats younger brother Juan Manuel 6–2 6–3 on a special night in their native Buenos Aires 💙 pic.twitter.com/mKaNFyHwGT