Carlos Alcaraz n’est pas seule­ment le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire et l’un des joueurs les plus exci­tants de ces dernières années, c’est aussi et surtout un joueur au compor­te­ment irréprochable.

Lors de sa diffi­cile victoire face à Fabio Fognini cette nuit en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rio de Janeiro (6–7(5), 6–2, 6–3, en 2h45 de jeu), le 2e joueur mondial a une fois de plus fait parler sa classe en se préci­pi­tant vers son adver­saire quand celui‐ci a lour­de­ment chuté lors d’une montée au filet.

À noter que Carlos Alcaraz affron­tera le Serbe Dusan Lajovic pour une place en demi‐finales.