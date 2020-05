La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

En 2017, Rafael Nadal remportait le Masters 1000 de Madrid face à Dominic Thiem en finale. Lors de la demi-finale, l’Espagnol avait été intraitable pour dominer Novak Djokovic (6-2, 6-4) et il avait aussi fait admirer qu’il possédait une adresse remarquable au filet avec cet enchaînement d’une volée amortie puis un smash de revers en étant dos au filet.