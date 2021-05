Stefanos Tsitsipas est sans aucun doute l’un des joueurs les plus beaux à voir jouer du circuit. Essayant de prati­quer le plus souvent possible un tennis offensif, même sur terre battue, le grec est un véri­table esthète.

Ce mercredi, pour son entrée en lice face à Marin Cilic (7–5, 6–2), le récent vain­queur du Masters 1000 de Monte‐Carlo n’a pas certes pas pratiqué son plus beau tennis mais il a quand même régalé les yeux des télé­spec­ta­teurs avec une amortie touchée à la perfec­tion. Le Croate n’a pu que constater les dégâts…