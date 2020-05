Le live Instagram est un exercice qui permet une certaine fraîcheur et une plus grande authenticité des champions. Novak Djokovic et Maria Sharapova l’ont privé ce mardi soir. Et la Russe a balancé un dossier sur sa première rencontre avec le Serbe : « Je me souviens que nous avions joué face à face une exhibition à Indian Wells. J’étais jeune, tu étais jeune, c’était avant que tu remportes un titre du Grand Chelem. Je ne sais pas si tu avais déjà gagné un tournoi à ce moment-là d’ailleurs. Tu avais dit : « Si je gagne, tu me paies un dîner. » Je me suis dit : « Qui est ce gamin ? » Tu as gagné et tu m’as dit : « On dîne ensemble ce soir. On va au restaurant japonais ! » J’ai dit : « Tu es sérieux ? Toi et moi, on va dîner ce soir ? » C’est ce qu’on a fait. On a fini par aller dîner et c’était très drôle parce que tu as sorti un vieil appareil photo Kodak et je crois que tu as demandé au serveur de prendre une photo de nous. Et voilà. »

Le numéro 1 mondial, qui a éclaté de rire, a reconnu : « Maria dit la vérité. » Et l’ancienne numéro 1 mondiale a enchaîné : « Je pensais que tu étais un fan. »