La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Retour en l’an 2000 où Gustavo Kuerten boucle l’une des meilleures saisons de sa carrière. Après avoir remporté son deuxième Roland-Garros, le Brésilien s’adjuge le Masters à Lisbonne où il termine l’exercice à la première place mondiale. Le Brésilien, qui s’est offert un succès sur Pete Sampras en demi-finale (6-7(5), 6-3, 6-4), dompte Andre Agassi pour toucher au Graal (6-4, 6-4, 6-4). Une rencontre où il fait admirer son magnifique revers à une main avec cet angle croisé complètement fou qu’il parvient à trouver…

Point à partir de 0’26.