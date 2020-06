Le 11 juin 1989 est une date à jamais dans l’histoire du tennis. Ce jour-là, Michael Chang devenait le plus jeune vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem en remportant Roland-Garros. Un parcours incroyable qui est resté dans la légende pour un geste : son service à la cuillère en huitièmes de finale face à Ivan Lendl. En finale, l’Américain, seulement âgé de 17 ans et 3 mois, disposait de Stefan Edberg (numéro 3 mondial de l’époque) après avoir été mené deux sets à un (6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2).

Un succès précoce pour celui qui disputera encore trois autres finales dans les tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 1995, Open d’Australie et US Open 1996). Récemment, dans un échange sur Behind the Racquet, le natif du New Jersey se confiait avec une certaine nostalgie sur sa carrière : « Avec le recul, j’aurais pu profiter un peu plus de certains moments. »

En bonus track, le célèbre et légendaire service à la cuillère en cliquant ici.