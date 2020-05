C’était il y a 27 ans. Le 30 avril 1993, Monica Seles est en quart de finale du tournoi d’Hambourg où elle affronte Magdalena Maleeva. Lors d’un changement de côté au deuxième set où elle mène 6-4, 4-3, la numéro 1 mondiale est poignardée dans le dos par un fou, l’Allemand Günter Parche. Un cri gagne les gradins du stade hambourgeois et la joueuse yougoslave est rapidement prise en charge avant d’être transférée à l’hôpital.

Lors de son procès, son agresseur a reconnu avoir commis cet acte pour la blesser et non pour la tuer, car il voulait rendre la première place mondiale à son idole, Steffi Graf, la rivale de Monica Seles. Il écope seulement de deux ans de prison avec sursis et il est acquitté des accusations de tentative de meurtre. Il doit également suivre des soins psychiatriques.

Après cette agression qui a lui laissé des blessures physiques superficielles, Monica Seles, alors âgée de 19 ans, tombe en dépression. Elle reviendra sur les courts en juillet 1995, mais plus rien ne sera jamais comme avant. Alors qu’elle avait gagné huit titres du Grand Chelem en trois ans et avant ses 20 ans, elle en gagnera qu’un, l’Open d’Australie en 1996, en dix ans…