L’ATP nous propose une vidéo assez parti­cu­lière puis­qu’elle est composée de tous les gros clashs de la saison.

Discussions, invec­tives, il y en a pour tous les goûts et ça ne rigole pas d’au­tant que 2021 a été vrai­ment mouve­mentée. Bublik et son arro­gance légen­daire, Sock qui se chauffe avec Millman, ou encore Thompson et Ymer qui ont failli en venir aux mains, il y en a vrai­ment pour tous les goûts.