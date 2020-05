View this post on Instagram

Изазивам моје драге пријатеље и колеге из репрезентације (укључијући и Јанка. Јанкела, не замери, не знам у каквом ти је стању пета 😉) да ураде 100 дуплих скокова са вијачом. Знам да је Зики ово већ докторирао, да видимо остале 😃💪 Такође изазивам сваког спортисту у региону и шире да проба 🙏🙌 I challenge any athlete to try this 100x double jump rope challenge. Let’s go 😤💪 #nolechallenge