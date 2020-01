Victorieux de Diego Schwartzman (6-4, 4-6, 6-3), Daniil Medvedev a apporté le point de la qualification à la Russie pour le dernier carré de l’ATP Cup. Si le Russe a affiché des progrès en 2019 sur son attitude, il a conscience qu’il peut replonger. La preuve, le Moscovite a eu un coup de sang lors d’une discussion tendue avec l’arbitre de la rencontre Mohamed Lahyani après avoir été breaké dans le deuxième set puisqu’il a frappé à deux reprises sa chaise. Il a alors reçu un deuxième avertissement donnant un point à l’Argentin.

#Medvedev hits umpire chair twice with his racquet #ATPCup2020 #ATPCup pic.twitter.com/ERYolw8oXC

— Tsitsi🎾 (@tsitsi2020) January 9, 2020