Les occa­sions ne sont pas nombreuses sur le circuit de voir les joueurs s’amuser et rigoler entre eux.

Heureusement, et pour notre plus grand plaisir, le compte Instagram de la World Tennis League, une nouvelle exhi­bi­tion par équipes qui a eu lieu pour la première fois en décembre dernier à Dubaï, a récem­ment posté une vidéo hila­rante mettant en scène Novak Djokovic et Grigor Dimitrov.

Alors que le Serbe doit lire sur les lèvres du Bulgare afin de deviner ce qu’il dit tandis qu’il a un casque sur les oreilles, le jeu tourne au fou rire général étant donné que Novak est tota­le­ment à côté de la plaque.

Un fou rire de courte durée mais en tout cas très communicatif.