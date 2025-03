Sorti des quali­fi­ca­tions et déjà tombeur d’Alexander Bublik puis Tomas Machac (sur abandon), le Japonais Yosuke Watanuki (349e mondial cette semaine) s’est offert Frances Tiafoe au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells : 6–4, 7–6(6).

La surprise du tournoi s’est égale­ment démarqué en réali­sant un geste de fair‐play extrê­me­ment rare.

Alors que Mohamed Lahyani avait donné à Tiafoe un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment de temps, Watanuki a indiqué à l’ar­bitre qu’il n’était pas prêt à retourner le service de l’Américain.

Respect 🤝@FTiafoe received a time viola­tion, but it was cancelled after Watanuki told the referee he wasn’t ready to return Tiafoe’s serve.#TennisParadise pic.twitter.com/CT3kAdFktF