La classe ne s’achète pas.

Grigor Dimitrov nous l’a rappelé cette nuit au cours de sa rencontre face à David Goffin comp­tant pour la United Cup.

Alors qu’une faute de pied du Belge au premier service est signalée par l’ar­bitre, le Bulgare, visi­ble­ment en désac­cord avec cette déci­sion, a tenu à redonner un premier service à son adver­saire. « Sers à nouveau ‘Dav’, c’est des conne­ries, premier service », a ainsi lancé Dimitrov à Goffin (voir vidéo ci‐dessous).

Après la rencontre et sa victoire en deux manches (6−4, 7–5), Grigor a expliqué ce geste de classe. « Je sais comment il sert et il ne sert jamais proche de la ligne de fond. Pour moi, le sport c’est aussi cela : fair‐play, amitié et beau­coup d’autres choses. Je sais qui je suis et je ne chan­gerai pas. »