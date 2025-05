Tennis TV a sorti quelques images de la joie du clan Alcaraz après la victoire contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Rome dimanche.

Et Carlos démontré toute sa classe lors­qu’il demande à son prépa­ra­teur physique, Alberto Lledo, de célé­brer silen­cieu­se­ment, afin de ne pas contra­rier Jannik Sinner et son équipe.

Still showing respect after the #IBI25 final 🫡@carlosalcaraz 🤝 @janniksin pic.twitter.com/k2VdAsHxBr