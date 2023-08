Alors qu’il évolue cette semaine à domi­cile sur l’ATP 500 de Washington, lui qui est né à quelques kilo­mètres du stade, à Hyattsville, une banlieue proche de la capi­tale, Frances Tiafoe déchaîne les passions et pas seule­ment des fans anonymes.

Lui aussi natif de Washington DC, la star du basket­ball et la NBA, Kevin Durant, avait décidé de faire le dépla­ce­ment pour assister au premier match du 10e joueur mondial, opposé cette nuit à Aslan Karatsev.

Et après la victoire en deux sets de Frances (7−6, 7–6), l’ai­lier des Phoenix Suns s’est invité sur le court pour saluer avec beau­coup d’en­goue­ment son compatriote.

Et en gros fan de sport et de la NBA, Tiafoe était forcé­ment tout heureux de voir une telle icône venir le congra­tuler. Il faut dire que depuis sa demi‐finale à l’US Open en 2022 et son entrée au sein du top 10 mondial, Frances a pris une autre dimension.