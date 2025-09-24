Battu par Marton Fucsovics (3−6, 6–1, 7–5) au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, Frances Tiafoe a concédé une quatrième défaite consécutive.
L’Américain n’a pas pu contenir sa frustration après la balle de match et a explosé sa raquette.
Tokyo debut is a big W 😤— Tennis TV (@TennisTV) September 24, 2025
Fucsovics upsets Tiafoe 3–6 6–1 7–5 for his first Top 30 win since April !#kinoshitajotennis pic.twitter.com/olIEnvp7rK
Le 29e joueur mondial a néanmoins salué avec classe son adversaire.
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 14:23