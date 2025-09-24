AccueilVidéosLe gros craquage de Tiafoe après sa défaite au premier tour
VidéosATP - Tokyo

Le gros craquage de Tiafoe après sa défaite au premier tour

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

267

Battu par Marton Fucsovics (3−6, 6–1, 7–5) au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, Frances Tiafoe a concédé une quatrième défaite consécutive. 

L’Américain n’a pas pu contenir sa frus­tra­tion après la balle de match et a explosé sa raquette. 

Le 29e joueur mondial a néan­moins salué avec classe son adversaire. 

Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 14:23

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Ce n’est pas Sinner mais Bublik aux côtés de Djokovic et Alcaraz !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.