Battu par Marton Fucsovics (3−6, 6–1, 7–5) au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, Frances Tiafoe a concédé une quatrième défaite consécutive.

L’Américain n’a pas pu contenir sa frus­tra­tion après la balle de match et a explosé sa raquette.

Tokyo debut is a big W 😤



Fucsovics upsets Tiafoe 3–6 6–1 7–5 for his first Top 30 win since April !#kino­shi­ta­jo­tennis pic.twitter.com/olIEnvp7rK — Tennis TV (@TennisTV) September 24, 2025

Le 29e joueur mondial a néan­moins salué avec classe son adversaire.