Le site serbe Telegraf a eu accès à une vidéo privée tournée par le père de Novak Djokovic, Srdan, le jour où ce dernier a offert sa première raquette au petit Nole. Nous sommes en juin 1991 et l’actuel numéro 1 mondial vient à peine d’avoir 4 ans. On peut le voir découvrir et essayer cette première raquette qui fera de lui l’un des plus grands champions de ce sport.

Un très beau document à découvrir ci-dessous :