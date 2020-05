Roland-Garros aurait dû avoir lieu du 24 mai au 7 juin, mais la crise du coronavirus a contraint les organisateurs à décaler l’édition 2020 à l’automne prochain. Alors pour patienter, retour sur les plus beaux points des dernières années.

Tous les passionnés se souviennent de ce troisième tour de l’édition 2006 entre Rafael Nadal (tenant du titre) et Paul-Henri Mathieu. Sur le court central, le Tricolore et l’Espagnol vont livrer un combat de cinq heures et un spectacle somptueux. Une rencontre où l’Alsacien n’est pas loin de faire vaciller le Majorquin. Mais Rafa est un monstre, il plie mais ne rompt pas et s’en sort en quatre manches, 5-7, 6-4, 6-4, 6-4. « Paulo » a sans doute livré le plus grand match de sa carrière… L’occasion de se replonger dans ce duel avec un point incroyable de PHM.