Opposé au puis­sant Reilly Opelka en demi‐finales à Rome, Rafael Nadal a fait parler sa finesse. Ce petit coup droit slicé, de toute beauté, après s’être décalé, en témoigne. Avec le zoom et le ralenti, ce mouve­ment du bras et de la main est encore un peu plus magni­fique. Nadal remporte la première manche 6–4.