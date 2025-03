Karolina Muchova a démontré toute sa classe lors du deuxième tour à Miami.

Alors que Victoria Azarenka a été contrainte d’aban­donner, en raison d’une bles­sure à l’épaule gauche, après avoir perdu le premier set 6–0, Muchova lui a genti­ment porté son sac à la sortie du court.

Karolina Muchova carrying Victoria Azarenka’s bag off the court in Miami after she was forced to retire due to injury. ❤️‍🩹



An incre­dible tennis player, but also an incre­dibly classy person. ❤️



