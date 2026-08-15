Absent depuis sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon le 10 juillet dernier, Novak Djokovic fait son retour à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati, dernière grande étape avant l’US Open.

Après sa séance d’entraînement vendredi, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a pris le temps d’aller à la rencontre de ses fans et de signer plusieurs autographes.

Le Serbe a surtout fait un heureux et une nouvelle fois démontré toute sa classe en offrant sa casquette à un jeune supporter qui la lui avait demandée.

Pour rappel, Novak Djokovic fera son entrée en lice ce samedi contre l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial).