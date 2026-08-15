Accueil ATP ATP - Cincinnati

Le magni­fique geste de Novak Djokovic envers un jeune fan

Par
Baptiste Mulatier
-
169

Absent depuis sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon le 10 juillet dernier, Novak Djokovic fait son retour à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati, dernière grande étape avant l’US Open. 

Après sa séance d’entraînement vendredi, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a pris le temps d’aller à la rencontre de ses fans et de signer plusieurs autographes.

Le Serbe a surtout fait un heureux et une nouvelle fois démontré toute sa classe en offrant sa casquette à un jeune supporter qui la lui avait demandée.

Pour rappel, Novak Djokovic fera son entrée en lice ce samedi contre l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial). 

Publié le samedi 15 août 2026 à 09:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥