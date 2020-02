Pour son premier match depuis les sept balles de match ratées face à Roger Federer en quarts de finale de finale de l’Open d’Australie, Tennys Sandgren a été battu par Steve Johnson au premier tour de l’ATP 250 de New York (6-7(5), 6-3, 7-6(3)). Malgré la défaite, l’Américain a réussi le point de la nuit avec ce magnifique tweener. A savourer sans modération.

When it's so good you don't know how to celebrate 🤣@TennysSandgren | @NewYorkOpen pic.twitter.com/QevbBhqwQu

— ATP Tour (@atptour) February 11, 2020