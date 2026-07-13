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Le moment le plus redouté de Jannik Sinner à Wimbledon n’était pas la finale…

Par
Baptiste Mulatier
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Comme le veut la tradi­tion à Wimbledon, les vain­queurs en simple se retrouvent le dimanche soir pour le célèbre bal des cham­pions, où ils ouvrent la soirée en parta­geant une première danse.

Jannik Sinner et Linda Noskova se sont donc prêtés à l’exer­cice avec le sourire. Une séquence qui a toute­fois confirmé que les deux cham­pions sont nette­ment plus à l’aise raquette en main que sur une piste de danse.

Pour l’Italien, ce n’était d’ailleurs pas une première. Déjà vain­queur l’an passé, il avait vécu ce moment comme l’un des plus stres­sants de sa quin­zaine londo­nienne aux côtés d’Iga Swiatek.

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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