Comme le veut la tradi­tion à Wimbledon, les vain­queurs en simple se retrouvent le dimanche soir pour le célèbre bal des cham­pions, où ils ouvrent la soirée en parta­geant une première danse.

Jannik Sinner et Linda Noskova se sont donc prêtés à l’exer­cice avec le sourire. Une séquence qui a toute­fois confirmé que les deux cham­pions sont nette­ment plus à l’aise raquette en main que sur une piste de danse.

Pour l’Italien, ce n’était d’ailleurs pas une première. Déjà vain­queur l’an passé, il avait vécu ce moment comme l’un des plus stres­sants de sa quin­zaine londo­nienne aux côtés d’Iga Swiatek.