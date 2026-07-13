Comme le veut la tradition à Wimbledon, les vainqueurs en simple se retrouvent le dimanche soir pour le célèbre bal des champions, où ils ouvrent la soirée en partageant une première danse.
Jannik Sinner et Linda Noskova se sont donc prêtés à l’exercice avec le sourire. Une séquence qui a toutefois confirmé que les deux champions sont nettement plus à l’aise raquette en main que sur une piste de danse.
Il tradizionale ballo tra i vincitori del Singolare Maschile e quello femminile. Sinner & Moskova.— Tennis Addicted Italia (@TAItalia77) July 13, 2026
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Pour l’Italien, ce n’était d’ailleurs pas une première. Déjà vainqueur l’an passé, il avait vécu ce moment comme l’un des plus stressants de sa quinzaine londonienne aux côtés d’Iga Swiatek.
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 11:45