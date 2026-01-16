AccueilVidéosLe niveau choquant de Federer pour son retour sur un grand court...
Le niveau choquant de Federer pour son retour sur un grand court face au 13e joueur mondial !

Présent à l’Open d’Australie pour un match d’exhibition en double, prévu samedi avec d’anciens numéros un mondiaux, Roger Federer s’est entraîné sur la Rod Laver Arena ce vendredi.

Et pour son retour sur un grand court, devant du public, le Suisse de 44 ans a affiché un niveau de jeu impressionnant. 

Trois ans et demi après avoir pris sa retraite, le maestro s’est montré affûté physi­que­ment et parti­cu­liè­re­ment inspiré raquette en main. Face à Casper Ruud, actuel 13e joueur mondial, Federer a même pris le dessus le temps d’un tie‐break maîtrisé (7−2).

Le tie‐break complet à retrouver ci‐dessous :

4min09 de bonheur et un magni­fique cadeau pour tous les fans de tennis. 

Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 08:05

