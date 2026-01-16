Présent à l’Open d’Australie pour un match d’exhibition en double, prévu samedi avec d’anciens numéros un mondiaux, Roger Federer s’est entraîné sur la Rod Laver Arena ce vendredi.

Et pour son retour sur un grand court, devant du public, le Suisse de 44 ans a affiché un niveau de jeu impressionnant.

Trois ans et demi après avoir pris sa retraite, le maestro s’est montré affûté physi­que­ment et parti­cu­liè­re­ment inspiré raquette en main. Face à Casper Ruud, actuel 13e joueur mondial, Federer a même pris le dessus le temps d’un tie‐break maîtrisé (7−2).

Le tie‐break complet à retrouver ci‐dessous :

Roger Federer beating Casper Ruud in a tiebreak on Rod Laver Arena.



Enjoy ! pic.twitter.com/KNd5GTVhaO — José Morgado (@josemorgado) January 16, 2026

4min09 de bonheur et un magni­fique cadeau pour tous les fans de tennis.