Victorieux d’Hubert Hurkacz (6-4, 6-7(1), 6-2) pour rejoindre la finale d’Auckland, Benoit Paire a encore dérapé dans le tie-break du deuxième set. Mené 4-0, l’Avignonnais est encouragé par un spectateur qui crie « Come on Beny, come on Beny ». Le Tricolore murmure alors : « Va te faire enc… oui. » Il rate son retour et explose complètement : « Va te faire enc… ! » La saison a repris seulement depuis deux semaines, mais Benoit Paire est déjà en grande forme.

Mdr énorme « Come on Beny, come on Beny […] Vas te faire enculé oui. » Retour manqué. « Vas te faireeee enculééé »pic.twitter.com/Gk64K12HMJ — ᴇᴅᴡɪɴ. (@edk1ng) January 17, 2020

A l’issue de la rencontre, le Tricolore n’a pas manqué de s’excuser auprès du public au micro du speaker : « Je suis vraiment désolé, j’ai cassé ma raquette et j’étais un peu nerveux. »