Déjà forfait pour l’Open d’Australie et l’ATP 250 de Doha, Rafael Nadal a pris la même déci­sion pour le Masters 1000 d’Indian Wells sur lequel il ne se sentait « pas prêt à jouer au plus haut niveau. »

Un coup dur pour l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi mais surtout pour ses fans qui espé­raient revoir leur cham­pion sur un court avant d’en­tamer très proba­ble­ment la dernière tournée sur terre battue de sa carrière.

En atten­dant, ils pour­ront peut‐être se consoler avec ce très beau geste tech­nique qui nous fait dire que l’Espagnol aurait certai­ne­ment pu réaliser une carrière très honnête dans le monde du football.

Le plus beau coup de Nadal au @BNPPARIBASOPEN d’Indian Wells 2024 😭



(🎥 rafal_sugar_morycz) pic.twitter.com/kJnXuDgHbz — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) March 7, 2024

On espère en tout revoir le plus vite possible Rafa, peut‐être à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo…