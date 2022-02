Génial, Tommy Paul.

Il avait déjà réalisé un coup de ce genre, mais celui‐ci vient d’une autre galaxie. Allumé par Denis Istomin au filet, l’Américain anti­cipe un peu trop vite mais s’en sort avec un coup de génie réalisé dans le dos. Son adver­saire, lobé, ne peut qu’ap­plaudir. Le public de Delray Beach aussi.

Apparemment en très grande forme, Paul s’est imposé 6–2, 6–0 pour se quali­fier en quarts. Et il a inscrit le point de ce début d’année, et à coup sûr déjà l’un des plus beaux de 2022.