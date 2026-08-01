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Le point de l’année signé Tabilo lors de sa très belle victoire contre Shelton

Par
Antoine Touchard
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Ben Shelton sur le ciment améri­cain est sans doute l’un des joueurs les plus diffi­ciles à battre. Mais cette fois, il est tombé sur un Alejandro Tabilo parti­cu­liè­re­ment coriace.

Très solide au service tout au long de ce quart de finale, le Chilien, pour­tant moins bien classé que son adver­saire, s’est imposé au terme d’un véri­table combat en trois sets (4−6, 7–5, 6–4) pour décro­cher son billet pour les demi‐finales du tournoi de Washington.

Au cours de cette bataille, il s’est même offert l’un des plus beaux points de l’année avec un incroyable tweener lob qui a surpris Shelton. On vous laisse apprécier…

Pour une place en finale, Tabilo retrou­vera désor­mais la pépite espa­gnole Rafael Jodar.

Publié le samedi 1 août 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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