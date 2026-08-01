Ben Shelton sur le ciment améri­cain est sans doute l’un des joueurs les plus diffi­ciles à battre. Mais cette fois, il est tombé sur un Alejandro Tabilo parti­cu­liè­re­ment coriace.

Très solide au service tout au long de ce quart de finale, le Chilien, pour­tant moins bien classé que son adver­saire, s’est imposé au terme d’un véri­table combat en trois sets (4−6, 7–5, 6–4) pour décro­cher son billet pour les demi‐finales du tournoi de Washington.

Au cours de cette bataille, il s’est même offert l’un des plus beaux points de l’année avec un incroyable tweener lob qui a surpris Shelton. On vous laisse apprécier…

No he DID NOT 🤯



Alejandro Tabilo with one of the best tweener lobs you’ll ever see ! #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/M5TJLZ43n5 — Tennis TV (@TennisTV) August 1, 2026

Pour une place en finale, Tabilo retrou­vera désor­mais la pépite espa­gnole Rafael Jodar.