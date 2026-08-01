Ben Shelton sur le ciment américain est sans doute l’un des joueurs les plus difficiles à battre. Mais cette fois, il est tombé sur un Alejandro Tabilo particulièrement coriace.
Très solide au service tout au long de ce quart de finale, le Chilien, pourtant moins bien classé que son adversaire, s’est imposé au terme d’un véritable combat en trois sets (4−6, 7–5, 6–4) pour décrocher son billet pour les demi‐finales du tournoi de Washington.
Au cours de cette bataille, il s’est même offert l’un des plus beaux points de l’année avec un incroyable tweener lob qui a surpris Shelton. On vous laisse apprécier…
Pour une place en finale, Tabilo retrouvera désormais la pépite espagnole Rafael Jodar.
Publié le samedi 1 août 2026 à 10:24