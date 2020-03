C’était il y a 16 ans. Le 28 mars 2004, Roger Federer et Rafael Nadal s’affrontaient pour la première fois de leur carrière sur le central de Key Biscane à Miami. Le début d’un rivalité unique, la plus belle de l’histoire du jeu. Ce premier acte des « Fedal » a lieu au troisième tour du Masters 1000 de Miami et l’Espagnol, alors âgé de 18 ans et qui était 34e mondial, s’impose « aisément » 6-3, 6-3 face au Suisse qui était devenu numéro 1 mondial pour la première fois en février. Les deux champions se sont affrontés à 40 reprises et le Majorquin mène 24-16 dans les duels. En attendant, revivez les meilleurs moments de ce premier affrontement en 2004…