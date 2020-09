Comme annoncé par le gouvernement italien et par les organisateurs du tournoi romain, 1000 personnes ont été autorisées à s’installer dans les gradins du court central pour assister aux demi-finales de ce dimanche. Applaudissements, cris et encouragements sont de retour ce qui fait le plus grand bien pour tous les acteurs du jeu.

La rage de vaincre de Djokovic, et surtout le retour du public : on retrouve le tennis comme on l'aime 😍 #IBI20 #HomeOfTennis



September 20, 2020